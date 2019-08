Szwedzi masowo przeprowadzają się do Polski. Opozycja drwi...

Co roku kilkuset mieszkańców Szwecji podejmuje decyzję o przeprowadzce do Polski. Swój pobyt w naszym kraju zarejestrowało w ostatnich latach 2,5 tys. To dane Urzędu ds. Cudzoziemców.

"Wydaje mi się, że Polska to jest fajny kraj mający wszystko, czyli morze, jeziora, góry, fajnych ludzi. Jeżeli już ludzie się decydują, to raczej to brałbym pod uwagę. Poza tym rośniemy gospodarczo. To już nie jest ta Polska sprzed iluś lat, gdzie mówiono, że wozy drabiniaste jeżdżą. To już zupełnie inny kraj"-ocenił Furgo w rozmowie z portalem tvp.info. Z kolei Adam Szłapka z Nowoczesnej postanowił na tę okoliczność zadrwić z premier Beaty Szydło i jej zdecydowanego sprzeciwu wobec sprowadzania do Polski muzułmańskich imigrantów. Nasz kraj, dzięki polityce Zjednoczonej Prawicy, jest bezpieczny. Jednak dla opozycji to najwyraźniej temat do żartów.