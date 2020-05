Nie pozwólmy aby wrócił koszmar PO 25.5.20 8:44

Gdyby prezydentem na miejscu Andrzeja Dudy był Trzaskowski i ministrem zdrowia lub premierem to mielibyśmy taką pomoc dla społeczeństwa od państwa jak za czasów Komorowskiego- dostalibyśmy wparcie słowne: "Wirus ma to do siebie że przychodzi i odchodzi".

I do tego mnóstwo obietnic jak Trzaskowskiego obietnice dla Warszawy przed wyborami z których nic nie zrealizował. Przyznał jedynie ze to były obietnice przedwyborcze....