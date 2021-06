Szokujące! Odprawiono satanistyczną msza w intencji "Parady Równości" w Warszawie

W sobotę ulicami Warszawy przeszła tzw. "Parada Równości", która uzyskała patronat prezydenta stolicy Rafała Trzaskowskiego. Jak poinformowała satanistyczna organizacja "Global Order of Satan", w intencji tego wydarzenia została przez nich odprawiona czarna mszę.

- W świetle niedawnej reelekcji Prawa i Sprawiedliwości (PIS) w Polsce, która wcześniej wygłaszała homofobiczne oświadczenia, nękała działaczy LGBT, nadzorowała tworzenie stref anty-LGBT (...) my w Globalnym Porządku Szatana czuliśmy, że ważne jest, aby zająć stanowisko i pokazać nasze wsparcie naszym przyjaciołom w Polsce zarówno w społecznościach satanistycznych, jak i LGBTQ+. Stajemy się głosem sprzeciwu i sprzeciwu wobec wykorzystywania religii przez populistów do propagowania ich przesłania bigoterii i nienawiści.

Globalny Porządek Szatana odprawił czarną mszę dla Polski (...) Nakręcona w siedmiu krajach nasza Czarna Msza została skompilowana, aby wszyscy mogli ją zobaczyć i podzielić się, a my wszyscy, aby udzielić wsparcia naszym przyjaciołom, którzy są prześladowani w Polsce.

Aby wesprzeć tę akcję, uruchomiliśmy zbiórkę pieniędzy na zbiórkę pieniędzy dla Lambdy Warszawa i Kampanii Przeciw Homofobii, organizacji charytatywnych, które pomagają we wspieraniu i obronie praw osób LGBT w Polsce.

- napisano na stronie "Global Order of Satan"

Background: Last year, #Poland 's authoritarian government, led by the #PiS "Law and Justice" party, encouraged the creation of "LGBT free zones", encouraging bigotry and hatred against LGBTQIA people in the country: https://t.co/AjuYtzXz7R

Our Black Mass was filmed with members of @G_O_Satan across seven countries, to show our love and support for those who are oppressed by this bigotry and hatred, enacted by religious hegemony. Watch the full video here: https://t.co/uyhSMH58BG #HailSatan #JebacPiS #Pride2021