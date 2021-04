Szok! Znany producent szamponów promuje transpłciowość wykorzystując dziecko

Pantene, znany producent szamponów, promuje swoje produkty ok. 2-minutową reklamą wideo w której występuje chłopiec wychowywany jako dziewczynka przez dwie lesbijki. Michael Knowles z „Dialy Wire” w swoim programie „The Michael Knowles Show” nazwał tę reklamę „najbardziej zatrważającą reklamą”, jaką kiedykolwiek widział. Popierając wolny rynek, wskazał jednocześnie na niebezpieczeństwo, jakim jest promowanie zła dla celów komercyjnych przez znane firmy.

Jak powiedział Knowles: „Pantene (...) broni teraz – upowszechniając je – seksualnego wykorzystywania dzieci poprzez reklamę, w której dwie lesbijki przebierają chłopca za dziewczynkę i upierają się, że ów chłopiec jest w rzeczywistości dziewczynką”.

Knowles stwierdził, że to, co te kobiety „robią i to jak one wykorzystują to dziecko powinno być przestępstwem, nie powinno być legalne. One powinny za to w sprawiedliwym społeczeństwie znaleźć się w więzieniu. A Pantene Pro-V (...) powinien nie tylko się wstydzić, powinien nie tylko spotkać się z bojkotem, ale tego typu rzeczy nie powinny być dozwolone”.

Knowles zwrócił uwagę na fakt, że to wielkie korporacje w Stanach Zjednoczonych stają się teraz „nośnikiem (...) radykalnej lewicowości”. Jak przypomina Doug Mainwaring z „Life Site News” 206 korporacji podpisało się w roku 2019 pod opinią prawną nalegającą na to, by Sąd Najwyższy USA zinterpretował ustawę z roku 1964, która zabrania dyskryminacji ze względu na płeć, jako prawo, które także obejmuje tzw. „orientację seksualną” i „tożsamość płciową”.

Wśród korporacji, które podpisały się pod dokumentem, znalazły się m.in.: Coca-Cola, IKEA, PayPal, Amazon, Apple, Disney, Facebook, Hilton, Marriott, Nike, Starbucks, General Motors i wiele innych znanych firm. Ich polityka jest – jak pisze Mainwaring – „coraz bardziej przeciwstawna chrześcijaństwu w ogóle i chrześcijańskiemu rozumieniu komplementarności mężczyzny i kobiety – tego, że mężczyzna i kobieta są stworzeniu dla siebie nawzajem – w szczególności”.

Knowles zwrócił uwagę na skandal, jakim jest fakt, że dwie lesbijki z reklamy w ogóle otrzymały prawo do opieki nad chłopcem. A jak pisze Mainwaring: „Jaki wybór ma ten bezbronny młody chłopiec, jak nie przemienić się w sposób, który postrzega jako taki, który uczyni go bardziej godnym miłości dla tych kobiet, które są odpowiedzialne za jego życie? Rezultat, jak pokazuje reklama, jest tragiczny”.

jjf/LifeSiteNews.com, YouTube.com