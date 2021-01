Szef włoskiego rządu podał się do dymisji

Premier Włoch Giuseppe Conte podał się do dymisji. To efekt osłabienia rządu po wyjściu z koalicji ugrupowania Italia Viva. Tymczasem oficjalnie rozpoczął się we Włoszech kryzys rządowy, który w ocenie komentatorów zakończy się powołaniem trzeciego rządu Contego.

Po dzisiejszym posiedzeniu rządu premier Włoch udał się do Pałacu Prezydenckiego i złożył dymisję na ręce prezydenta Sergio Mattarelli. Decyzję tę podjął w związku z utratą poparcia w Senacie po wyjściu z koalicji ugrupowania byłego premiera Matteo Renziego, Italia Viva. Mimo uzyskania wotum zaufania w obu izbach parlamentu, obecne poparcie miałoby uniemożliwić Radzie Ministrów realne rządzenie.

W ocenie większości komentatorów kryzys rządowy zakończy się powołaniem trzeciego rządu Contego. Ze względu na trudną sytuację związaną z pandemią koronawirusa, ma tego oczekiwać prezydent. W środę mają rozpocząć się konsultacje prezydenta z ugrupowaniami parlamentarnymi, mające doprowadzić do rozwiązania kryzysu.

Tymczasem Matteo Salvini z Ligi i Giorgia Meloni z partii Bracia Włosi domagają się przyspieszonych wyborów.

kak/PAP, bankier.pl