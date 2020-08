Szef MEN: Szkoły muszą być bronione przed propagandą LGBT

Minister edukacji narodowej Dariusz Piontkowski zapewnia, że dymisja łódzkiego kuratora oświaty Grzegorza Wierzchowskiego nie miała żadnego związku z jego wypowiedziami na temat ideologii LGBT. Sprawa ta budzi ogromne kontrowersje, ponieważ Wierzchowski został odwołany chwilę po tym, jak na jego osobę nagonkę przepuściła lewica i środowiska LGBT.

Minister Dariusz Piontkowski do dymisji łódzkiego kuratora odniósł się dziś na antenie Polskiego Radia 24. Zapewniał, że jego zwolnienie nie miało żadnego związku z wcześniejszymi wypowiedziami medialnymi dot. ideologii LGBT. Minister przekonuje, że pojawiło się sporo nieporozumień:

- „A fakty były takie, że już kilka miesięcy temu miałem sygnały mówiące o tym, że powinna nastąpić zmiana na stanowisku kuratora w Łodzi i nie miało to żadnego związku z poglądami pana kuratora na temat LGBT” – podkreśla.

Piontkowski zapewnia, że niedawno wojewoda zwrócił się w tej sprawie do MEN z formalnym wnioskiem, a już znacznie wcześniej taki wniosek zapowiadał. Nie ma to jednak żadnego związku z poglądami kuratora.

- „Jeśli chodzi o LGBT, to wyraźnie stanowisko rządu, także i moje, jest podobne do tego, co prezentował pan kurator. My nie jesteśmy zwolennikami LGBT. Wręcz przeciwnie, uważamy, że szkoły powinny być obronione przed taką agresywną propagandą środowisk lewicowych” – deklaruje szef MEN.

Polityk odniósł się do sprawy również za pośrednictwem Twitter:

- „Decyzja o odwołaniu łódzkiego kuratora oświaty była rozważana już od dawna i nie miała żadnego związku z jego medialnymi wypowiedziami dot. LGBT. Szkoda, że nasz koalicjant nie chciał zaczerpnąć wiedzy dot. faktycznych powodów odwołania Pana kuratora u źródła” – napisał.

Decyzja o zwolnieniu Grzegorza Wierzchowskiego budzi wiele wątpliwości, ponieważ zbiegła się ona z momentem, w którym jego dymisji żądali politycy Lewicy i KO. Chodziło o wypowiedz łódzkiego kuratora z ub. czwartku, kiedy stwierdził on, że ideologia LGBT jest dla polskiej szkoły znacznie groźniejszym wirusem niż SARS-CoV-2.

Szkoda, że nasz koalicjant nie chciał zaczerpnąć wiedzy dot. faktycznych powodów odwołania Pana kuratora u źródła. — Dariusz Piontkowski 🇵🇱 (@D_Piontkowski) August 23, 2020

kak/Polskie Radio 24, Twitter, wPolityce.pl