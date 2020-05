‘Szczęść Boże’ i aktywista LGBT jako ‘asystent’

adrian manowski 11.5.20 18:44

" W piątek poseł Konfederacji wszedł w otoczony przez policję tłum i poinformował, że kilkudziesięciu protestujących to jego „asystenci społeczni”, co miało uchronić ich przed zatrzymaniem. – Przez chwilę byłam asystentem"



No tak.. faktycznie, bo jakby to byl ktos z pisu i widzial ze policja chce aresztowac ludzi, a ten nie chce do tego dopuscic, to najpierw ten polityk powienien:



1) wylegitymowac kazdego z tych ludzi i sprawdzic czy osoba ta jest warta tego aby w ogole podjac jakakolwiek akcje ktora by uratowala takiego czlowieka przed "policja".



2) zadac serie pytan czy aby napewno osoba ktora chce uratowac ma oltarzyk z prezesem do ktorego modli sie 10x dziennie i tacke na drobne podatki morawieckiego, na ktora codziennie oddaje swoje pieniazki z usmiechem na twarzy, ktore pozniej oddaje do rydzyka.



A jak nie? To oczywiscie powinien jeszcze szepnac panu policjantowi ze jak go zatrzymaja to moze jeszcze mu nery obic, bo to ruska onuca a nie prawidzwy polak.



Swoja droga, gdyby jakis homoseksualista wpadlby do wody i sie topil, a Braun by go uratowal, to tezbyscie pisali ze... Skandal polityk kondederacji na uslugach bolszewikow uratowal homo" Wiec na pewno ma powiazania z LGBT albo sam bierze w d.... i smie mowic szczesc boze?

Rozumiem ze polityk pisu albo ktos z redaktorow frondy jeszcze by rzucil w niego kamieniem zeby przypadkiem za szybko niewyplynal?



"Czyżby Grzegorz Braun, poza dziennikarzami rosyjskiego Sputnika, postanowił zakolegować się też z przedstawicielami skrajnie lewicowych organizacji?"



Nie wiem, kogo jest mi bardziej zal was czy ludzi ktorzy to czytaja i bija wam brawo za takie wyrzygane artykuly, ktore czepiaja sie tego ze ktos kto mowi "Szczesc boze" ratuje przed milicja drugiego czlowieka nie pytajac czy to on / ona gej / lesbijka czy lewicowiec. Zapewne gdyby na miejscu Brauna byl polityk pisu to redaktor frondy to byl kazdemu z tych ludzi zamiast pomoc to sprzedaliby kopa w nery, bo przeciez kazdy kto smie sprzeciwiac sie jego ekscelencji K i tego ktory kocha niskie podatki M i datego ktoremu wydaje sie ze jest samodzielny i potrafi tylko rozdawac pieniadze D to ruska onuca czyli szmata do owijania nog.



Serio? Tym sa obywatele kraju dla frondy? Zwyklymi szmatami?