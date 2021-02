Szczepionka AstraZaneki niedopuszczona do obrotu w Szwajcarii

Agencja Produktów Terapeutycznych nie dopuściła do użytku na terenie Szwajcarii szczepionki przeciw COVID-19 wyprodukowanej przez firmę AstraZeneca. W ocenie Szwajcarów jest zbyt mało danych dot. skuteczności preparatu.

- „Przesłane nam do tej pory dane zostały przeanalizowane. Są one nadal niewystarczające, aby wydać zezwolenie na stosowanie tej szczepionki. Potrzebne są dane z kolejnych badań do dalszej oceny bezpieczeństwa, skuteczności i jakości szczepionki” – poinformowała odpowiedzialna za dopuszczanie do obrotu leków w Szwajcarii Agencja Produktów Terapeutycznych.

W komunikacie podkreślono, że aby ocenić skuteczność szczepionki, konieczne są dane z badań trzeciej fazy prowadzonych obecnie w Ameryce Północnej i Południowej.

- „Gdy tylko te wyniki będą dostępne, będzie mogło zostać wydane pozwolenie na stosowanie szczepionki przez czas określony” – czytamy w komunikacie.

Do tej pory w Szwajcarii do obrotu dopuszczono szczepionki dwóch firm: Pfizer/BioNTech oraz Moderna.

kak/PAP