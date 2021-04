Święto Chrztu Polski. Wywieś flagę!

9 kwietnia 2019 r. w Dzienniku Ustaw została ogłoszona ustawa „Święto Chrztu Polski”. Na mocy tej ustawy święto to, jest Świętem Państwowym obchodzonym w dniu 14 kwietnia. Na podstawie badań historycznych, data ta jest uznana jako dzień narodzin Państwa Polskiego, z racji przyjęcia przez Mieszka I chrztu. Jest to jedna z najważniejszych dat w historii Polski, która rozpoczęła chrystianizację naszej Ojczyzny i dała początek naszej państwowości.

Święto to obchodzimy w Polsce dopiero po raz trzeci, z tego względu nie jest ono powszechnie przyjęte przez społeczeństwo polskie. Dlatego zwracam się do o rozpropagowanie Święta Chrztu Polski oraz o podjęcie tematyki związanej z Chrztem Polski poprzez zapoznanie czytelników z artykułami czy innymi materiałami dot. tego wielkiego wydarzenia i jego znaczenia dla naszej Ojczyzny na przestrzeni dziejów, zarówno w wymiarze religijnym, narodowym, jak i osobistym.

ChKS z inicjatorami akcji Fundacją „Słowo” i Akcją Katolicką w Polsce zachęcamy do wystosowania apelu do Rodaków o wywieszanie w tym dniu flagi państwowej, w celu podkreślenia wagi Święta Chrztu Polski w naszej Ojczyźnie. Będziemy wdzięczny za umieszczenie również na stronach internetowych, w mediach społecznościowych plakatu zachęcającego do uroczystego świętowania narodzin naszego Państwa poprzez przyjęcie przez Mieszka I chrztu. Szersze informacje na stronie swietochrztu.pl poświęconej Świętu Chrztu Polski.

Informacja prasowa