Światowe media o oświadczeniu Morawieckiego. ,,Warszawa kontratakuje''

aaaa.... jak już jesteście przy włoskich mediach, może warto o tym również wspomnieć?



Już od 1 stycznia 2020 roku we Włoszech będzie obowiązywać nowe prawo. Giganci technologiczni tacy jak Facebook, Google, Amazon, Microsoft czy Apple zapłacą podatek cyfrowy, wynoszący 3 proc. od przychodów uzyskiwanych w danym państwie.



Włochy dołączają do Francji i wprowadzają podatek cyfrowy. Dotyczy on korporacji internetowych, których przychody globalne osiągną 831 mln dol. oraz ponad 6 mln dol. na rynku włoskim. Takie rozwiązanie planuje wprowadzić też Unia Europejska oraz organizacja OECD.



Polski rząd również planował wprowadzenia podatku cyfrowego. W marcu hucznie ogłaszał to premier Mateusz Morawiecki, jednak wszystko zmieniło się podczas wizyty wiceprezydenta USA Mike'a Pence'a we wrześniu 2019 roku. Teraz podobno rząd znowu ochoczo powraca do planów. https://www.dobreprogramy.pl/Wlosi-sie-nie-ugieli.-Wprowadzaja-podatek-cyfrowy-juz-od-2020-roku,News,105461.html



Można? Można. Tylko trzeba mieć cojones.

