Suski chce postawić pomnik... Schetynie. ,,Jest świetny! Grzesiu, nie daj się''

– Nie no, świetny jest. Postawimy mu pomnik za to, co robi. On po prostu topi Platformę. Bardzo się z tego cieszymy, bo Platforma jest szkodliwą formacją. Im gorzej, tym lepiej – mówił Marek Suski w rozmowie z Adrianem Klarenbachem w Polskim Radiu 24.

– Gdy Andrzej Seremet był niezależnym prokuratorem, to przy aferach Amber Gold i VAT było tak, że jak zapraszaliśmy go do Sejmu, by złożył informacje, to mówił, że jest niezależnym organem i nie musi stawiać się przed sejmową komisją. Nie było działania i społeczeństwo było lekceważone. Badając skuteczność prokuratury, również w innych krajach, uznaliśmy, że tak być nie może, trzeba było te funkcje połączyć – mówił Suski.