Strajk nauczycieli przed wyborami? Kalkulacja Broniarza

Sław 30.9.19 14:17

Moją żonę wyrzucono z pracy za nic, tydzień przed rozpoczęciem roku szkolnego!!! Dyr. szkoły, w której pracowała moja żona obiecał jej , że po 20 sierpnia podpiszą kolejną (3 umowę dalej na rok!). Ale to nic - bierzemy na rok...Przynajmniej będzie praca. Okazało się jednak , że pan dyrektor zmienił zdanie i oświadczył żonie, - tu cytat: "rozumie Pani, że sytuacja się zmieniła". I zostawił Ją z niczym...I nikt nie kiwnął palcem w obronie żony! Panie z ZNP wyraziły ubolewanie i "było im przykro" - to jest ich prawdziwa twarz!! Stękać, obiecywać i nic nie robić... Mamy 3 małych dzieci... Na szczęście ja nie pracuję w szkolnictwie i zarabiam normalniej... Żal mam do tego człowieka i nienawiść mną targa... Może mu kiedys wybaczę... On nie rozumie, że taki cios uderza w całą naszą rodzinę...

Ponadto kuratorium oświaty z Zielonej Góry oświadczyło nam, że to są wew. sprawy szkoły i dyrektora (wcześniej napisaliśmy pismo opisującę tą sytuację).



Wy nauczyciele nie dajcie się zwieść i nie walczcie między sobą!!!



I że niby broniarz i ZNP coś chce dla nauczycieli...?????