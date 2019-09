Staniszkis startuje z list PSL. Co wie o Witosie? To trzeba zobaczyć!

Wprost niebywałymi brakami w wiedzy popisała się dziś Joanna Staniszkis, która w wyborach do Sejmu wystartuje jednak z list PSL-Inicjatywa Polska. Jak się okazuje, nie ma w zasadzie zielonego pojęcia na temat Wincentego Witosa.

PSL zdecydowanie powinien przemyśleć, dla własnego dobra, kogo wystawia na swoich listach. Wizyta Joanny Staniszkis w radio RMF FM to po prostu jedna wielka porażka. Prowadzący pytał ją między innymi o to, gdzie urodził się Wincenty Witos, lub o to, czy był premierem. Odpowiedzi zatrważają.