Stanisław Piotrowicz: Gdybym był komunistą, byłbym dzisiaj w PO

Urszula 12.11.19 12:10

Niech nie pierdzieli o tym, że go zmusili do wstąpienia siłą. Miał wybór: odmówić i ewentualnie stracić synekury albo zgodzić się i korzystać z przywilejów. Nie ma innej opcji. Do ciupy by nie poszedł.

Piotrowicz to karierowicz do kwadratu. Pójdzie tam gdzie zwącha interes, gdzie dadzą więcej. Jest komuchem i nic tego nie zmieni. W PZPR było więcej takich, którzy dla kariery i fruktów zrobiliby wszystko, wstąpiliby do każdej organizacji.