Stała się ikoną uciśnienia LGBT. Okazuje się, że to fejk

StanPio 23.7.19 17:57

Komendant Policji powinien zostać natychmiast zdegradowany za atakowanie pokojowo demonstrujących obywateli miasta.

Policja nie ma prawa do agresywnych działań wobec Polaków. Policja nie ma prawa do używania środków bojowych przeciw cywilnej ludności! To mieszkańcy płacą pensje urzędnikom i policji, aby zapewniła im SPOKÓJ I BEZPIECZEŃSTWO. To Policja ma wykonywać zadania ochrony mieszkańców i ich dzieci przed ideohomoterrorystami. W Polsce nikt nie ma prawa do czynienia zła. Nie ma prawa do znęcania się moralnego, deprawacji i demoralizacji! Owszem każdy obywatel ma wolność i wolną wolę i może kraść, gwałcić i zabijać, demoralizować lub uważać siebie za boga albo najwyżej zorganizowane zwierzę w procesie ewolucji. Ale będzie surowo ukarany za każde zło, które popełni. Będzie ukarany za nawoływanie do czynienia zła! Będzie ukarany za demonstrowanie i pochwałę zła! Będzie ukarany za burzenie porządku społecznego! I temu ostatniemu powinni zapobiegać policjanci i urzędnicy! Prezydent Białegostoku powinien zostać natychmiast odwołany!!!