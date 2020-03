Sprawa zaginięcia Iwony Wieczorek. Nieoficjalnie: Zabezpieczono fragment odzieży

Wczoraj policja rozpoczęła ponowne poszukiwania związane z zaginięciem Iwony Wieczorek. Tym razem prowadzone są one jednak w Sopocie. Według nieoficjalnych informacji RMF FM, znaleziono fragment odzieży, który mógł należeć do zaginionej.

Iwona Wieczorek zaginęła 10 lat temu i do dziś nie udało się ustalić, co się z nią stało. Wczoraj kilkudziesięciu policjantów rozpoczęło ponowne poszukiwania, które zleciła Prokuratura Krajowa. Akcja ma miejsce na terenie ogródków działkowych w Sopocie. Wykorzystywane są zarówno drony, jak i georadar oraz psy tropiące zwłoki.

„Materiał został znaleziony w niewielkim zbiorniku wodnym obok działki, na której Iwona Wieczorek była ze znajomymi przed pójściem do sopockiego klubu. Po opuszczeniu tego klubu zaginęła”.

Odzież jest w bardzo złym stanie i konieczne są dalsze jej badania. Nie ma pewności co do tego, że materiał ma związek z zaginioną Iwoną Wieczorek, tak więc nie można mówić o jakimkolwiek przełomie, ale i nie można go wykluczyć.