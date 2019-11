Spotkanie szefów MSZ krajów NATO. Będzie o słowach Macrona?

Pisbusters 20.11.19 17:33

W NATO można wierzyć tak jak my polegaliśmy w 1939 r na Francji i Anglii.

Polska nie powinna polegać na NATO, wyjątkiem jest USA, których wojska są obecne na terytorium Polski, ale absolutnie nie polegałbym na Niemcach, Francji, ogólnie starej 15, tak samo UE, to coraz bardziej przypomina kołchoz w którym albo narzuca się bezprawie i ingeruje we wew. sprawy państw, np. kwestie prawa czy narzucania emigracji barbarzyńców, czym szybciej ten konglomerat się rozpadnie tym lepiej, proponuje Międzymorze.



Dlatego ważniejsza dla polski jest bezpośrednia pomoc i rozmieszczenie wojsk USA niż np. niemiecka armia "pomagająca" Polsce w ramach NATO !!!