Spór o Nitrasa. Prof. Staniszkis przekonywała, że ,,będzie kiedyś liderem polskiej chadecji’’

- To uczciwa kara za to, co się stało. Musimy was opiłować z pewnych przywilejów dlatego, że jeśli nie, to znowu podniesiecie głowy – powiedział podczas eventu Campus Polska poseł Platformy Obywatelskiej Sławomir Nitras adresując swoje słowa do katolików.

Działania i postawy posła PO już wiele razy wywoływały nie tylko kontrowersje ale czasem wręcz oburzenie. Tym razem zaapelował on do wyborców opozycji, aby nie pozwolili katolikom ponownie podnieść głowy.

Rąbka tajemnicy na temat zaskakującej opinii prof. Staniszkis o Nitrasie uchylił dziennikarz Eryk Mistewicz, publicysta współpracujący w przeszłości z politykami oraz różnymi redakcjami m.in. z „Do Rzeczy", „Wprost" czy Polsat News.

- „Pamietam dosyć dobrze mój spór z prof. Jadwigą Staniszkis” – zaczął swój wpis na Twitterze.

- Przekonywała, że jej ówczesne odkrycie towarzyskie, młody ambitny działacz ze Szczecina, podpinający się wówczas pod Janka Rokitę, będzie w przyszłości liderem polskiej chadecji… - napisał dalej załączają nagranie, na którym przemawia Sławomir Nitras.

Pamietam dosyć dobrze mój spór z prof Jadwigą Staniszkis, która przekonywała, że jej ówczesne odkrycie towarzyskie, młody ambitny działacz ze Szczecina, podpinający się wówczas pod Janka Rokitę, będzie w przyszłości liderem polskiej chadecji… https://t.co/FPiuS1RO8k — Eryk Mistewicz (@ErykMistewicz) August 29, 2021

Nitrasowi marzy się zepchnięcie katolików do mniejszości. Piłowanie katolików mu się marzy...



pic.twitter.com/kfkCBUf4o5 — Mateusz Magdziarz (@matt_magdziarz) August 29, 2021

Nitras zapowiada "piłowanie" katolików w Polsce. Łaskawie nazywa to sprawiedliwości a nie zemstą. No cóż pozostaje nam się tylko za niego modlić, bo w tym "szczególnym" wypadku już tylko modlitwa i cud mogą pomóc. https://t.co/hehMHtLrcU — Joachim Brudziński (@jbrudzinski) August 29, 2021

Nie, to nie Bierut czy Kiszczak. To poseł Nitras.

"Dojdzie za naszego życia, moze nawet w tym pokoleniu do tego, kiedy katolicy w Polsce staną sie mniejszoscią.(...)Dobrze zeby stalo sie to, mowiac uczciwie, w sposob nie gwaltowny, racjonalny, a nie na zasadzie pewnej zemsty" https://t.co/RidTz6My1X — Wojciech Wybranowski (@wybranowski) August 29, 2021

Każdy, kto w Polsce podnosi rękę na Kościół, zawsze przegrywa. Czasem trwa to dłużej, jak za czasów PRL, a czasami dzieje się to bardzo szybko, jak w przypadku Strajku Kobiet. Jeśli Platforma ustami Nitrasa czy kogoś innego będzie atakować Kościół, zniknie lub będzie nic znacząca — @AgaSiewiereniuk (Krusyna) (@AgaSiewiereniuk) August 29, 2021

Albo to zapowiedź, że będą nas mordować, albo komuś towar wszedł za mocno.



Co za skandaliczne słowa, no ale #imwolno. https://t.co/5PjColmG21 — Wojciech Mucha (@WojciechMucha) August 29, 2021

mp/twitter/portal tvp info