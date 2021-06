Sosnowiec: Kilkutygodniowy chłopiec w Oknie Życia

Wczoraj popołudniu siostry karmelitanki z Sosnowca usłyszały alarm w prowadzonym przez siebie Oknie Życia. Pozostawiono tam kilkutygodniowego chłopca. Dziecko jest zadbane. Teraz przechodzi szczegółowe badania w szpitalu.

Alarm w prowadzonym przez Caritas Diecezji Sosnowieckiej zabrzmiał wczoraj około 16:10.

- „Kilkutygodniowy, zadbany chłopczyk trafił do szpitala na szczegółowe badania”

- przekazał Mikołaj Wójtowicz z biura prasowego diecezji sosnowieckiej.

To już czwarte dziecko uratowano w istniejącym od 12 lat Oknie Życia znajdującym się u sióstr karmelitanek w Sosnowcu. To miejsce, które daje będącym w dramatycznej sytuacji matkom możliwość anonimowego oddania swojego nowonarodzonego dziecka pod dobrą opiekę, skąd będzie mogło trafić do adopcji.

