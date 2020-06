Sondaż. Większość Polaków popiera zwiększenie obecności wojsk USA w Polsce

23.6.20 15:25



No i na to kandydat na Prezydenta Polski, p. Trzaskowski proponuje (w skrócie):



- ideologia: sok z buraka + LGBT + Bildelberg + Soros,

- dorobek: zarządzanie Warszawą czyli... palety + szamborura + kształcenie bojówek Antify + warszawska "reprywatyzacja" (czyt. złodziejstwo) + donoszenie na Polskę + popieranie nadzwyczajnej kasty,

- przeszłość: udział w pracy teamu PO/PSL,

- sojusze: Dojczlandy + wujku Putinu. USA "be".



Jak długo wojska amerykańskie zabawią u nas jak PeOwski monż stanu zostanie Głową Państwa? A wtedy jakie inne wojska mają szanse u nas zabawić?