Sondaż: Totalna dominacja PiS, KO w odwrocie

pisie becwały 19.3.20 11:08

Ten kryzys nie jest jakiś katastroficzny w żadnym wypadku. To nie jest kryzys katastroficzny, jak wojna czy jakieś inne szczególne jeszcze katastroficzne, przyrodnicze zjawiska, coś takiego. To poważny kryzys i wszyscy stajemy do gotowości, boimy się tylko, czy sami nie zachorujemy, jak rząd przez jakiś czas się obawiał. To właściwie główny problem, a tak to damy radę” – takie „mądrości” serwował prezes NBP Adam Glapiński podczas wspólnego briefingu z Mateuszem Morawieckim.