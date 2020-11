Sondaż: PiS powoli odrabia straty, Hołownia pokonuje KO

Prawo i Sprawiedliwość w najnowszym sondażu pracowni Social Changes zyskuje 32 proc. poparcia. Oznacza to, że w porównaniu do poprzedniego badania partia Jarosława Kaczyńskiego odrobiła 2 punkty procentowe strat.

Według sondażu przeprowadzonego dla portalu wpolityce.pl dwa punty procentowe zyskuje również Koalicja Obywatelska, na którą swój głos chce oddać 29 proc. badanych.

Trzecia jest Lewica z poparciem 15 proc., a więc 1 punkt więcej niż w poprzednim badaniu. Na czwartym miejscu uplasowała się Konfederacja ze spadkiem o 1 punkt procentowy i poparciem 9 proc. badanych.

Jeden punkt zyskuje z klei PSL i obecnie może liczyć na głosy 7 proc. badanych. „Inne ugrupowanie” wskazało 8 proc. badanych. Przed tygodniem było to 13 proc. uczestników sondażu.

Gdyby w wyborach wzięło udział także ugrupowanie Szymona Hołowni, poparcie dla PiS wyniosłoby 31 proc., na drugim miejscu znalazłaby się właśnie Polska 2050 z wynikiem 22 proc. Jeden punkt procentowy mniej otrzymuje Koalicja Obywatelska. W tym układzie czwarta jest Lewica (12 proc.), dalej – Konfederacja (8 proc.), PSL (5 proc.), a 1 proc. deklaruje oddanie głosu na inne ugrupowanie.

Frekwencja w wyborach wyniosłaby według sondażu 63 proc. Badanie przeprowadzono w dniach 6-9 listopada 2020 roku.

dam/wpolityce.pl,Fronda.pl