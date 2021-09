Sondaż. PiS nadal w górę, KO po początkowym wzroście pod wodzą Tuska - spada

Jak wynika z najnowszego sondażu przeprowadzonego przez pracownię Social Changes na zlecenie portalu wpolityce.pl, rośnie przewaga Prawa i Sprawiedliwości. Na partię rządzącą głos chciało oddać 35 proc. badanych. Po początkowym wzroście z uwagi na zmianę lidera i powrót Donalda Tuska, Koalicja Obywatelska stopniowo zaczyna tracić poparcie wyborców.

Na KO, która znalazła się za PiSem, głos chciało oddać 25 proc. ankietowanych.

Polska 2050, która znalazła się na trzecim miejscu utrzymała się na poziomie poprzednim z poparciem na poziomie 17 proc.

Dalej znalazły się: Lewica z wynikiem 9 proc. oraz Konfederacja z poparciem na poziomie 8 proc.

Na ugrupowanie Kukiz‘15 tak jak w poprzednim badaniu chciało zagłosować 2 proc. ankietowanych. Porozumienie Jarosława Gowina uzyskało 1 proc. poparcie.

Udział w głosowaniu zadeklarowało 67 proc. ankietowanych - 45 proc badanych wskazało, że zdecydowanie weźmie udział w wyborach, a 22 proc., że raczej weźmie udział.

Na wybory nie chce iść 9 proc. badanych, a raczej nie chce brać udziału ok. 10 proc. wyborców. Ilość chętnych do wzięcia udziały w wyborach wzrosła o 1 pkt proc. w stosunku do poprzedniego sondażu.





mp/wpolityce.pl/pap