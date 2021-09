Sondaż: na kryzysie migracyjnym korzysta PiS i Konfederacja

Według najnowszego sondażu IBRiS przeprowadzonego na zlecenie Onetu, wzrosty poparcia odnotowała rządząca Zjednoczona Prawica i Konfederacja.

Obecnie na PiS głos chciałoby oddać 36,6 proc. badanych. To wzrost o 3 proc. w stosunku do poprzedniego badania przeprowadzonego przez IBRiS pod koniec lipca, kiedy to PiS odnotował wynik 33,6 proc.

Na drugiej pozycji znajduje się Platforma Obywatelska z poparciem 23,1 proc. badanych. Oznacza to spadek o 3,1 proc.

Minimalny wzrost odnotowała Polska 2050 Szymona Hołowni, na którą chciałoby zagłosować 11,5 proc. badanych.

Na czwartym miejscu z idetycznym wynoszącym 8 proc. poparciem uplasowały się Lewica i Konfederacja. W przypadku Lewicy mamy do czynienia z wzrostem o 0,9 proc., podczas gdy w przypadku Konfederacji wzrost ten wynosi aż 3,6 proc.

Poza Sejmem, z wynikiem 4,4 pkt. proc. znalazłoby się PSL-Koalicja Polska (- 0,6 pkt. proc.).

Zmalał takż odsetek osób niezdecydowanych i wynosi on obecnie 8,4 proc.

Ponadto 47,8 proc. badanych zdecydowanie wybrałoby się na wybory, a 11,8 proc. raczej.

- Ponad jedna piąta badanych - 21,2 proc. - zdecydowanie nie weźmie udziału w wyborach, prawie 14 - raczej nie. Waha się 5,2 proc. - czytamy na Onecie.

jkg/rp