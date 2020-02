Sondaż. Duda z rekordowo wysokim poparciem

Zyg 16.2.20 12:07

Być może Polska będzie jeszcze miała lepszych prezydentów niż obecny, ale jestem pewny po stokroć, że tak mądrego i tak wspaniałego Prezydenta jakim jest Andrzej Duda Polska nie miała nigdy !!!

Poacy, nie dajmy sobie takiego człowieka odebrać przez któregoś z niemądrych lewackich kandydatów ! Pójdzmy wszyscy do urm wyborczych 10 maja 2020 i wybierzmy jeszcze raz Andrzeja Dudę. Przekonajmy znajomych, zabierzmy ze sobą wszystkich członków rodziny, sąsiadów, niepełnosprawnych do punktów wyborczych i pomóżmy im głosować . To jest dozwolone w sali głosowań. Ci, którym przywrócono połączenia kolejowe czy autobusowe – jedźcie na wybory, bo gdy przyjdą, nie daj Bóg, ci „inni” to zlikwidują wszystko – wszystko co jest dla nas Polsków dobrem !!!