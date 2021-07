Sobolewski: moja żona nie zasiada już w żadnej radzie nadzorczej

Krzysztof Sobolewski z PiS poinformował za pośrednictwem Twittera, że jego żona nie zasiada już w żadnej radzie nadzorczej spółek Skarbu Państwa.

W weekend na kongresie PiS podjęto uchwałę, która ma powstrzymać nepotyzm w spółkach Skarbu Państwa. Zgodnie z uchwałą współmałżonkowie, dzieci, rodzeństwo raz rodzice posłów i senatorów PiS nie mogą zasiadać w radach nadzorczych spółek Skarbu Państwa.

- To jest syndrom tłustych kotów, niechęć do pracy, chęć do walki o stanowiska. I to jest nepotyzm. On nie jest szeroki, ale z tego opozycja korzysta. Ta łyżka jest bardzo mała w stosunku do beczki naszych sukcesów. Ale mam wrażenie, że jest jednak coraz większa. Trzeba jasno powiedzieć - jeśli tego nie zmienimy, to nie mamy żadnych szans, aby wygrać wybory. Obowiązkiem tego kongresu jest załatwić te sprawy - mówił na ten temat Jarosław Kaczyński.

Dziennikarz Rzeczpospolitej Jacek Nizinkiewicz nawiązał do doniesień o tym, że Sylwia Sobolewska (żona Krzysztofa Sobolewskiego) miała być członkiem rady nadzorczej Orlenu od stycznia 2020 roku, a ponadto miała zasiadać w radach czterech innych spółek.

"W ilu radach nadzorczych zasiada teraz Pańska żona?" – zapytał Sobolewskiego na Twitterze Nizinkiewicz. "Panie Redaktorze, w żadnej. Pozdrawiam serdecznie" – odparł polityk Prawa i Sprawiedliwości.

jkg/twitter