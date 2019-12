Śmigłowce Black Hawk dla polskich sił specjalnych

Marian 20.12.19 13:53

Dla laików, Black Hawki składane w Mielcu do wersja cywilna pomalowana na czarno. Amerykanie mają inną wersję z mocniejszym silnikiem, łopatami itp. To tak jakbyście porównali Toyotę Corsę tą z salonu a tą z rajdu Szwecji. To tak aby wiedzieć jak robią z was wała. Mogliśmy mieć 53 Caracale z licencją na ich produkcję i modernizację i polonizację. 16 już by latało.