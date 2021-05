Śmiertelnie pobili kobietę i powiesili zwłoki. Sąd: to nie zabójstwo. Niech Zbigniew Ziobro wniesie kasację!

Krystyna K. z miejscowości Łyse (woj. mazowieckie) zmarła w wyniku brutalnego pobicia przez męża i syna. Sprawcy latami znęcali się nad kobietą, a po śmierci powiesili jej ciało, aby upozorować samobójstwo. Sąd Apelacyjny w Białymstoku prawomocnie uznał ich winnymi znęcania się oraz pobicia ze skutkiem śmiertelnym.

Zwłoki Krystyny K. znaleziono w domu, w którym wieloletnio mieszkała z mężem i synem. Zwłoki powieszono przy schodach domu.

- Na pierwszy rzut oka wyglądało to na samobójstwo, ale śledczy stwierdzili, że ktoś celowo dokonał powieszenia kobiety, by zatrzeć ślady przestępstwa - podał portal eostroleka.pl, który opisał sprawę w 2020 roku.

Śledczy ustalili, że mąż i syn ofiary latami znęcali się nad kobietą. Kobiety trzykrotnie bezskutecznie próbowała odebrać sobie życie.

W dniu śmierci również została pobita przez mężczyzn.

"Tego dnia mężczyźni brutalnie pobili pokrzywdzoną: kopali po głowie i innych częściach ciała oraz dusili. Następnie unieruchomili ją, dociskając do podłoża i odgięli silnie kręgosłup szyjny do tyłu. Doprowadzili do złamania kręgosłupa szyjnego, krwawienia wewnętrznego, obrzęku mózgu, licznych obrażeń głowy. Biegły patomorfolog stwierdził, że bezpośrednią przyczyną zgonu Krystyny K. był wstrząs urazowy w następstwie złamania kręgosłupa szyjnego oraz obrzęk rdzenia kręgowego i obrzęk mózgu" - poinformowała Prokuratura Okręgowa w Ostrołęce.

Ryszard K. (mąż) i Stanisław K. (syn) w części przyznali się do winy. Mąż przyznał się do znęcania, ale do zabójstwa już nie. Syn z kolei częściowo przyznał się do zabójstwa.

Prokuratura domagała się uznania ich za winnych zabójstwa. Mariusz K. został jednak skazany na 7 lat więzienia za pobicie ze skutkiem śmiertelnym, zaś Ryszarda K. uznano winnym "upozorowania śmierci Krystyny K. poprzez powieszenie i zacierania śladów przestępstwa" i wymierzono mu karę roku pozbawienia wolności.

Od wyroku Sądu Okręgowego w Ostrołęce apelację złożyły obydwie strony.

Sąd Apelacyjny w Białymstoku prawomocnie skazał mężczyzn na 6 lat pozbawienia wolności za to, że "w okresie od bliżej nieustalonego dnia 2014 r. do 19 kwietnia 2019 r. w miejscowości Dęby woj. mazowieckiego znęcali się fizycznie i psychicznie nad Krystyną K." oraz za doprowadzenie do śmierci kobiety w dniu 19 kwietnia 2019 roku.

jkg/polsat news