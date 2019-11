Śmierdząca transakcja. Matactwa w warszawskim MPO

klaus 21.11.19 11:30

Pani Anita Gargas może pisać sobie i udawadniać przekręty związane z PO,PSL, i nic dosłownie nic z tego nie wynika , a wrecz przeciwnie zostanie posądzona o manipulacje po prostu jest za słaba, jak i cały PiS, i właśnie czas rozliczać PiS za nie rozliczenie afer, matactwa, wypuszczanie przekrętasów,nie dotrzymania obietnic rozliczenia afer, bo to że rozdaje kasę to każdy potrafi, a zreformować kastę to juz nie, czeka asz kasta rozliczy PiS a paragraf tu się znajdzie i ci z psu powinni sobie doskonale zdawać sobie sprawę, że afera zostanie sfingowana aby ich usadzić, jak tylko dojdą do władzy.