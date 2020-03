Skandynawia: 710 tys. osób przestało pracować

Frądelki podajcie wyniki PISo regulacji: 31.3.20 14:24

Frądelki nadal czekam na wasze wyliczenia dla najnowszych PISo regulacji. Sa to zadania z matematyki przewidziane na egzaminach z matematyki dla ośmioklasistów, no bo przecież nie ma przesłanek, by przełożyć te egzaminy (iwybory również nie). Ale do rzeczy:



Zadanie nr 1 (na rozgrzewkę)



W sklepie jest pięć kas , ale czynna tylko jedna. Wylicz ile osób może być w sklepie, a ile przed sklepem?



Zadanie nr 2



Mąż i żona (dla dzieci frądelków, dla pozostałych partner i partnerka) muszą zachować w czasie spaceru co najmniej 2 metrowy odstęp. Wylicz odstęp jaki po spacerze i w domowych pieleszach powinni zachowywać w czasie odbywania stosunku seksualnego.