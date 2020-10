Skandal w Watykanie. Kard. Becciu, Sekretariat Stanu i mafia apulijska

Jak informuje „Catholic News Agency”, fundusz inwestycyjny, który stworzono dla Sekretariatu Stanu Stolicy Apostolskiej, został wykorzystany do zakupu obligacji emitowanych przez firmy mające przypuszczalnie związki z mafią. Według agencji zarówno fundusz inwestycyjny, jak i obligacje były zarządzane przez firmy należące do dwóch biznesmenów, którzy są w samym centrum watykańskiego skandalu finansowego.

Ci biznesmeni to mieszkający w Londynie Włoch Rafaelle Mincione oraz Gianluigi Torzi. Mincione jest właścicielem Athena Global Opportunities Fund, a Torzi był właścicielem Lighthouse Group Investment, która z kolei była właścicielem Sunset Enterprise Ltd. Firma Athena Global Opportunities Fund miała inwestycję w wysokości 3,9 mln euro w Sierra One SPV SrL, która została założona przez Sunset Enterprise.

Jak informuje CNA, „pod zarządem kardynała Angelo Becciu w roku 2013 Sekretariat Stanu zainwestował setki miliony euro przy pomocy Mincionego, podczas gdy firma Athena Global Opportunities Fund służyła jako środek przeznaczony dla tych inwestycji”.

Torzi został aresztowany 5 czerwca w tym roku pod zarzutem „wyłudzenia, poważnego oszustwa i prania pieniędzy” przez watykańskich śledczych. W 2018 roku „Torzi został zatrudniony przez Sekretariat Stanu do wynegocjowania ostatecznego etapu zakupu londyńskiej własności od Mincionego”. Aresztowanie Torziego miało związek z tą transakcją.

Jeśli sprawa nie wydaje się jeszcze zbyt skomplikowana, to dajmy, że partner biznesowy Torziego, Giacomo Capizzi, był administratorem Sierra One, a sam jest dyrektorem naczelnym Meti Capital, w której to firmie z kolei Sunset Enterprise był inwestorem. To nie wszystko. Capizzi pełni też funkcję dyrektora naczelnego firmy deweloperskiej Imvest w Rzymie. Według CNA w roku 2016 włoska policja finansowa wtargnęła do biur Imvest „w związku z oskarżeniami o skoordynowane oszustwo, przedstawianie fałszywego budżetu i fałszywą rachunkowość”.

Jakby tego wszystkiego było mało z Sierra One powiązana była firma Esperia SpA, a jak informuje CNA „w lipcu 2018, pięć miesięcy nim Athena zarejestrowała swój udział w Sierra One, prefektura Neapolu nakazała przymusową likwidację Esperii z powodu domniemanych związków z mafijną rodziną przestępczą Camorry”. Jednak firma przeniosła swoją siedzibę do Rzymu jeszcze przed wydaniem nakazu prefektury, usuwając się w ten sposób spod jej jurysdykcji.

Watykan w roku 2018 odseparował się od Mincionego, kiedy kard. Becciu odszedł z Sekretariatu Stanu. Nie jest jednak jasne, kiedy dokładnie to nastąpiło. Jeśli Athena Global Opportunities Fund nabył udziały w Sierra One przed watykańskim odseparowaniem się od Mincionego, zachodzi możliwość, że kościelne fundusze zostały wykorzystane do zainwestowania w produkt firm powiązanych z mafią.

