Skandal! Dyrektor biura KE w Warszawie straszy: Polska może zostać bez grosza

Komisja Europejska w dalszym ciągu ma zamiar wpływać na polski rząd w kwestii tzw. praworządności. Urzędnik KE Marek Prawda, który pełni funkcję szefa jej przedstawicielstwa w Warszawie stwierdził w rozmowie z portalem Busines Insider, że „Można stworzyć fundusz odbudowy bez Polski czy Węgier, na podstawie zwykłej umowy międzyrządowej i zrealizować ten projekt z pominięciem blokujących go państw”.

Dalej Prawda dodał:

„Polska w imię walki o przeforsowanie swojego stanowiska może więc pozostać bez grosza z nowego „planu Marshalla”, a mimo to będzie związana zapisami dot. praworządności w ramach wieloletniego budżetu”.

Jednocześnie przyznał, że choć sprawa wyroku TK ma budzić zaniepokojenie Komisji, to nie ma ona nic do powiedzenia jeśli chodzi o wyroki Trybunału, także w kwestii ochrony życia. Wygląda jednak na to, że UE nie ma zamiaru odpuszczać walki ideowej z Polską.

dam/wpolityce.pl,Fronda.pl