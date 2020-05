Prokuratura i policja zajmują się koncertem w Ciechanowie. Koncert w czasie epidemii organizuje prezydent z PSL

ktoś tam 3.5.20 20:16



A nie wiesz, że luzowanie obostrzeń, dokonuje się wszędzie, także w krajach bardziej od naszego dotkniętych? Następuje zahamowanie przyrostu zachorowalności, czyli stabilizacja a może nawet zmniejszenie i można zmienić modus operandi. Na początku to nowość i nie wiadomo dokładnie jak postępować. Z czasem wypracowuje się procedury adekwatne do sytuacji. Jak w chorobie. Na początku leżysz a potem jak zdrowiejesz możesz pozwolić sobie na więcej. Ale przecież taka uczona lewaczka powinna o tym wiedzieć. A inną sprawą jest to, czy ludzie przestrzegają zaleceń. Może się bowiem okazać, że trzeba będzie wprowadzić ponownie obostrzenia i to znacznie gorsze. Jeśli nie w całej Polsce to punktowo. Kiedyś wyłączono Wrocław z życia Polski.



Wiesz, można nie luzować niczego, ale pytanie wtedy się pojawia, czy w ogóle warto wprowadzać jakiekolwiek poluzowania jak i tak nie będzie do czego wracać? To jest dylemat co wybrać: dalsze mrożenie gospodarki i zupełna zapaść, czy podjęcie ryzyka w oparciu o analizę sytuacji i uznanie, że wracamy do zdrowia, bez nawrotu choroby. Wszystkie kraje mają ten dylemat Drogie Dziecko. I każdy próbuje sobie z tym jakoś poradzić. Jakoś, bo brakuje wypracowanych procedur, doświadczenia z takiej sytuacji.