Skandal! Biskup chciał, by polscy kapłani złamali prawo

Eliza 10.12.19 14:46

Przecież to nic niezwykłego w Europie zachodniej. To się już dzieje od dawna. Np. w Holandii już od lat są kościoły katolickie, w których nie ma w ogóle księży, szczególnie na wsiach. Twierdzą, że księży brakuje. A więc msze święte prowadzą świeccy ludzie, między innymi kobiety. Kobiety też rozdają Komunię św. do ręki (po tutejszemu). Dziwnie to wygląda. Raz jeden byłam na takiej mszy, bo nie wiedziałam, że nie ma księdza. Niestety, nie przypadło mi do gustu, żadnej atmosfery prawdziwej mszy św. Byłam jeden raz i jednocześnie ostatni. Na szczęście w dużych miastach msze są normalne. Generalnie spowiedzi w Holenderskich kościołach też nie ma. Jest spowiedź ogólna: Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu... Wszyscy bez spowiedzi przyjmują Komunię św. Jeśli ktoś bardzo chce spowiedzi, musi specjalnie księdza poprosić. Dziwne to wszystko, biorąc pod uwagę, że Kościół Katolicki wszędzie jest taki sam, a jednak są różnice i to poważne. Nie wyobrażam sobie, gdybym miała się spowiadać świeckiej osobie. To może faktycznie jest lepiej, że nie ma spowiedzi.