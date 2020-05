Skąd pieniądze na aborcję? Z przemysłu pornograficznego

Tymczasem według brytyjskiej gazety DKT została utworzona przez Tima Blacka, który uratował klinikę aborcyjną Marie Stopes w Londynie od bankructwa. Wcześniej Black studiował pod koniec lat 60-tych z Harveyem w University of North Carolina i wspólnie zajęli się sprzedażą prezerwatyw, co wówczas było nielegalne. Jak podaje „Church Militant” DTK została nazwana na cześć D. K. Tyagi’ego, który w Indiach był rzecznikiem planowania rodziny i doprowadził w ciągu jednego roku do przymusowej sterylizacji ponad 6,2 mln Hindusów – „15 razy więcej niż liczba ludzi wysterylizowanych przez hitlerowców”.