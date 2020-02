Setki interwencji i kolejne ostrzeżenia IMGW

pimkiłinki 23.2.20 11:07

Widzę, że masz czas w niedzielę. Może w tym czasie zamiast ogłaszać wszem swoje ograniczenia umysłowe zrobiłbyś co pożytecznego - na pewno w pobliżu mieszka ktoś, komu mógłbyś w tym czasie pomóc. Ale jak tyłek już przyrósł do krzesła to lepiej nie ryzykuj. Wiesz jak jest.