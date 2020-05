Sędzia Zaradkiewicz ogłosił do wtorku przerwę w obradach SN

Maria Blaszczyk 9.5.20 21:22



Kto by się spodziewał, że człowiek latający nocą po Warszawie w stroju, w którym Litwinka tylko chodzić zwykła z rana w stanie wskazującym na spożycie tego lub owego, zostanie prezesem Sądu najwyższego.

A potem nie będzie potrafił przeprowadzić głosowania...

Strasznie fajne to silne państwo PiS.

Mamy parlament, w którym nie wolno gadać. Czasem na omówienie skomplikowanej kwestii jest minuta, a czasem wyłączony mikrofon. A jak powiesz coś, co się nie spodoba naszemu boskiemu wodzowi - to Cię zwymyśla od mord zdradzieckich i morderców.

Mamy Trybunał Konstytucyjny, którego wyroki ustala pan prezes na obiadku u swojego odkrycia towarzyskiego - swoją drogą fascynuje mnie to upodobanie pana prezesa do kobiet o niewyszukanych manierach, jak nie pani poseł Pawłowicz, to pani Krynicka, jak nie pani Kempa, to pani Wolfgangowa...

Mamy NIK, którego prezesa powołano wiedząc, że jest to człowiek umiarkowanie uczciwy. A gdy ktoś próbował to powiedzieć podczas przepychania tej kandydatury - wyłączano mu mikrofon.

Ot, parlamentaryzm na naszą kurduplowatą miarę, można sobie ponarzekać przy piwie, ale parlament w wydaniu PiSowskim nie jest od gadania, tylko od głosowania jak pan bóg - zwany deweloperem nad deweloperami - przykazał.

Tylko że pan Pancerny urwał się z rozlicznych haczyków. W efekcie musieli uniemożliwić mu pracę odcinając od dostępu do informacji...

Itd...