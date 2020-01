Saryusz-Wolski przypomina Dugina i podkreśla: Pułkownik KGB się nie frustruje. Putin ma plan atakowania Polski

Pokręć 2.1.20 9:53

Czy my nie popełniamy jakiegoś błędu w myśleniu?

Niepodległość Polski zależy tylko i wyłącznie od nas. Jeśli damy ją sobie odebrać - to będzie tylko i wyłącznie nasza wina. Jeśli polska niepodległość zależy od tego, co wymyśli sobie jakiś domorosły "geostrateg" i jego pryncypał, to my na tą niepodległość nie zasługujemy. Podobnie jak to, że organizm umarł z powodu zakażenia nie jest winą mikrobów, które go zainfekowały, ale winą organizmu, który się przed nimi nie potrafił obronić. Bo mikroby atakują cały czas i każdego.

Innymi słowy: nie traktujmy polskiej niepodległości jak daru losu, zbiegu szczęśliwych okoliczności, chwilowej słabości okolicznych mocarstw, z drżeniem o to, żeby przypadkiem sobie o nas nie przypomnieli, tylko traktujmy ją jak nieustające zadanie. Tak, żeby wszyscy geostratedzy, politycy i innego sortu hochsztaplerzy mogli sobie bełkotać do woli swoje chore idee a Polska żeby trwała nadal. Wolna i niepodległa.