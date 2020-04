Sakiewicz: opozycja woli awanturę zamiast demokracji

Co można zatem robi? No cóż …. Wygląda na to, że wyć, zawodzić, prowokować i krzyczeć. W a jakim celu? Wygląda na to, że opozycja i jej stratedzy sami już nie wiedzą za bardzo w jakim, ale tak się ostatnio nauczyli i prawdopodobnie myślą, że to modne albo dobrze wygląda na tt, fb czy też w innych mediach.

No nie wygląda to dobrze!