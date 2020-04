Rząd przedstawił rozszerzenia Tarczy Antykryzysowej

Pisowiec 7.4.20 16:46

Brawo PiS!!! O to chodzi!!! Przetrwamy ten kryzys!! Apeluję jednak o rozszerzenie Tarczy o pomoc dla kapłanów!!! Radykalne ograniczenie ilości wiernych w kościołach ogromnie zmniejszyło dochody kapłanów!!! To nie jest błaha sprawa!!! To wielka grupa ludzi niosących nam bezinteresowną od serca pomoc, wsparcie duchowe w tych trudnych czasach!!!! Oni również mają swoje wydatki!!! Anulowanie ZUS płatnego przez nich to dobry krok, ale to wciąż za mało! Trzeba pomyśleć o konkretnym wsparciu finansowym dla parafii i pracującym w nich księżom!!! Na ten przejściowy okres warto podnieść np. podatek VAT o ten skromny jeden procent z 23 na 24% i już uzbierałaby się spora suma!!! Wspólnie damy radę!!!!