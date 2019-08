Ryszard Czarnecki: Władze Warszawy, Gdańska i Radomia gardzą tymi, którzy ginęli za Polskę!

W stanie wojennym na różnych wrocławskich demonstracjach skandowaliśmy: „Wrocław -Warszawa: wspólna sprawa!”. A z kolei podczas pielgrzymki Papieża -Polaka i mszy na gdańskiej Zaspie: „Gdańsk- Warszawa :wspólna sprawa!”. Te hasła po latach wracają niczym chichot historii.

Co łączy bowiem np. władze Warszawy, Gdańska i Radomia? Pogarda dla historii i brak szacunku dla tych, którzy ginęli za Polskę. W stolicy Polski ,stolicy Pomorza oraz w mieście protestów w 1976 roku rządzą prezydenci z PO – to ich wspólny mianownik. Czy dlatego przez długie lata nie można było w Warszawie postawić pomnika prezydenta Warszawy, potem RP, profesora Lecha Kaczyńskiego, a władze robiły wszystko, aby tę wielką postać wymazać z kart polskiej historii. W Gdańsku niszczeje Westerplatte, co jest i wielkim wstydem i wielkim oskarżeniem władz samorządowych tego miasta, które znajdują pieniądze na tzw. „Parady Równości”, ale nie znajdują środków finansowych, aby choćby w elementarny sposób uczcić tych, którzy „czwórkami do nieba szli” (Konstanty Ildefons Gałczyński).

W Radomiu natomiast już nawet „Gazeta Wyborcza” pisze, że niszczeje miejsce upamiętniające Polaków zamordowanych przez Niemców w 1943 roku. Władze tych dwóch aglomeracji i jednego dużego miasta widać nie znają słów Norwida: „Przeszłość to dziś, tylko cokolwiek dalej”. Nie rozumieją, albo nie chcą zrozumieć, co to jest polityka historyczna. Nie rozumieją lub nie chcą zrozumieć, że rodakom poległym za Ojczyznę należy się wdzięczność i hołd. Wszak, jak pisał współczesny, jakże tragiczny poeta Rafał Wojaczek: „Ojczyzna, ta dziedzina śmierci niechybionej”.

Albo się pewne rzeczy czuje, albo ma się je w nosie. Pokaż mi czy masz szacunek do polskich bohaterów - a powiem Ci, kim jesteś. Widocznie politycy PO należą do tych, do których nie stosują się słowa Zbigniewa Herberta o tym, by iść, żyć i dać świadectwo. A może są to dla nich pojęcia ze Słownika Wyrazów Obcych? Jak zwał, tak zwał, nieważne motywy: ważny jest efekt finalny – czyli ich kompromitacja.

Oglądanie dramatycznie zaniedbanych miejsc na terenie Wojskowej Składnicy Tranzytowej- bohaterskiej obrony Polaków z Września 1939 budzi wściekłość. Trzeba ją wyrażać, bo bezkarność tylko rozzuchwala tych kosmopolitów, którzy z własnej woli dokonują amputacji naszych korzeni.

Co łączy przywracanie przez władze Warszawy – wspólnie z sądami – komunistycznych patronów ulic w stolicy Rzeczpospolitej z prezydentem Radomia, któremu nie przeszkadza rozpadający się pomnik upamiętniający rodaków walczących z niemieckim okupantem? Co łączy poza legitymacją partyjną? Zapewne całkowite wykorzenienie. Co ich łączy z wiceprezydentem Gdańska, który winą za II wojnę światową rozpoczętą agresją III Rzeszy Niemieckiej na Polskę obarcza …i Polaków i naszych zachodnich sąsiadów(sic!). Lub z jego szefową, dla której marniejące miejsca narodowej pamięci na Westerplatte stają się pretekstem do… atakowania polskiego rządu, który chce wypełnić „obowiązek pamięci”.

Czasem piszę o różnych niemądrych politykach, że dopisują swoje rozdziały do książki Aleksandra Bocheńskiego „Dzieje głupoty w Polsce”. To nie jest ten przypadek. To raczej zapisywanie kolejnych rozdziałów „Hańby domowej”, by użyć tytułu poruszającego zbioru wywiadów z przywódcami nadwiślańskich komunistów autorstwa mojego znajomego Jacka Trznadla.

Nie wiem, co gorsze: miliardy wyciekające w aferze VAT-owskiej czy ta pogarda dla polskiej przeszłości będąca udziałem władz samorządowych występujących pod (tęczowa) flagą PO.

„Spisane będą czyny i rozmowy” – ten cytat polskiego noblisty Czesława Miłosza pasuje tu , jak ulał. Cóż, ten wiersz napisany przez Miłosza w Waszyngtonie w 1950 roku kończy się słowami, które wszak trudno uznać za mowę nienawiści: „lepszy dla Ciebie byłby świt zimowy /I sznur i gałąź pod ciężarem zgięta”.…

Ryszard Czarnecki

*tekst ukazał się w miesięczniku „Nowe Państwo” (lipiec 2019)