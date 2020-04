Rusza tarcza antykryzysowa w BGK

Bank Gospodarstwa Krajowego rusza do walki z kryzysem spowodowanym epidemią koronawirusa w naszym kraju.

- W tym tygodniu uruchamiamy Fundusz Gwarancji Płynnościowych dla średnich i dużych firm, utworzony na podstawie specustawy. Natomiast program gwarancji de minimis dla mikro-, małych i średnich firm jest cały czas dostępny. W porozumieniu z Ministerstwem Finansów podwyższyliśmy limit gwarancji do 80 proc. i wydłużyliśmy okres spłaty do 39 miesięcy. Zrezygnowaliśmy też z naszej prowizji. Przedsiębiorcy składają już wnioski o kredyty z naszą gwarancją

- Obecnie np. sektor transportowy, najbardziej dotknięty kryzysem, może ubiegać się o pomoc do 100 tys. euro. To jest podział zupełnie nieprzystający do obecnej sytuacji i wymaga likwidacji