Rusin znów ,,nadaje’’ z Afryki. Tym razem uderza w prof. Czarnka

Niegdyś celebrytka TVN, obecnie turystka relacjonująca swoje podróże na Instagramie, Kinga Rusin postanowiła kolejny raz wyrazić swoją „troskę” o dobro kraju. Tym razem, z okazji 1 września, zaatakowała ministra edukacji i nauki, prof. Przemysława Czarnka.

Opatrując wpis zdjęciem z egzotycznych wakacji Rusin przekonuje, że prof. Czarnek wprowadza do polskiej szkoły idee zaściankowości i nietolerancję.

- „No to zaczęli wychowywać i przyuczać do nietolerancji, do ksenofobii, do homofobii, do zaściankowości, do kompleksów podlanych sosem manii wielkości”

- pisze.

- „Żaden pisowski urzędas, nawet z najbardziej idealnym przedziałkiem, nie będzie narzucał swoich ograniczonych, chorych poglądów młodym ludziom i naznaczał ich własnym piętnem!”

- dodaje wypoczywająca w Afryce celebrytka.

kak/Instagram, DoRzeczy.pl