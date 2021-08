Rosyjskie wojska rakietowe w białoruskim Grodnie

Rosja i Białoruś realizują wiosenne uzgodnienia dotyczące współpracy w sferze wojskowej. Do Grodna przybyły oddziały rosyjskich wojsk rakietowych. To element planu stworzenia trzech wspólnych białorusko-rosyjskich „centrów szkoleniowych”. Oznacza to, że po raz pierwszy od wielu lat Rosja zwiększa swoją stałą obecność wojskową na Białorusi. Dotychczas w kraju tym działały dwa obiekty rosyjskiej armii.

Przez wiele lat na Białorusi były – na stałe – tylko dwie wojskowe instalacje rosyjskie, na inne Łukaszenka się nie zgadzał. Stacja radiolokacyjna w Hancewiczach koło Baranowicz (obwód brzeski) to ukierunkowana na zachód część systemu ostrzegania przed atakiem rakietowym. Z kolei 43. Centrum Łączności Floty Wojennej w Wilejce w obwodzie mińskim już od lat 60. XX w. wspiera łączność sztabu rosyjskiej floty z rosyjskimi podwodnymi okrętami atomowymi na całym świecie. Teraz jednak Rosjanie będą stacjonować na stałe także w Grodnie, tuż przy polskiej (i NATO) granicy. 28 sierpnia białoruskie ministerstwo obrony ogłosiło, że przybyły do Grodna oddziały rosyjskich wojsk rakietowych w celu utworzenia wspólnego z Rosją centrum szkolenia lotnictwa bojowego i obrony powietrznej. Z kolei 3 września na lotnisku w Baranowiczach — w ramach tego samego przedsięwzięcia — mają pojawić się rosyjskie samoloty SU-30SM. Wspomniane centrum szkolenia lotnictwa bojowego i obrony powietrznej to jeden z trzech tego typu ośrodków: dwa pozostałe mają powstać na terytorium Rosji. W tym na terenie Białorusi szkoleni mają być piloci samolotów wielozadaniowych oraz obsługa systemów rakietowych obrony powietrznej. Z kolei w Rosji ma powstać ośrodek szkoleniowy dla wojsk lądowych oraz bojowe centrum ćwiczebne na bazie Floty Bałtyckiej w obwodzie kaliningradzkim. Decyzje o stworzeniu wspólnych ośrodków szkolenia bojowego zapadły podczas spotkania ministrów obrony Białorusi i Rosji, Wiktara Chrenina i Siergieja Szojgu, które odbyło się kilka miesięcy temu, a dotyczyło planów współpracy strategicznej na lata 2021-2025.

Artykuł pierwotnie ukazał się na stronie think tanku Warsaw Institute.

