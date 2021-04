,,Próby destabilizacji Polski przez Rosję''. Premier zwołał pilną naradę premierów Grupy V4.

„W ramach polskiej prezydencji w V4 Premier Mateusz Morawiecki zwołał dziś na godz. 12 pilne spotkanie VTC premierów Wyszehradu” – poinformował dziś na twitterze wiceminister spraw zagranicznych Szymon Szynkowski vel Sęk.

Jak czytamy w dalszej części wpisu wiceszefa resortu:

„Spotkanie będzie poświęcone rosyjskim aktom sabotażu w Czechach, eskalacji przez Rosję sytuacji na Ukrainie i Białorusi i współpracy V4 we wzmacnianiu bezp. w regionie”.

Wiceszef MSZ Paweł Jabłoński dodał z kolei, że celem spotkania premierów jest skoordynowanie polityki zagranicznej w regionie, a także wyrażenie solidarności z Czechami. Podkreślił:

„[…] Będziemy podejmowali kolejne kroki, jeśli będą one potrzebne, bo polityka Rosji cały czas ma znamiona agresywności”.

W rozmowie na antenie radia TOK FM wskazał na:

„[…] to, co Rosjanie robią na Ukrainie, to, co robią na Białorusi – choć tam oczywiście robią to rękami Alaksandra Łukaszenki – te próby destabilizacji państw bałtyckich, także próby destabilizacji Polski”.

Przypomniał, że Polska podobnie jak Czechy w ubiegłym tygodniu wydaliła dyplomatów rosyjskich. Podkreślił, że w razie potrzeby będą podejmowane kolejne działania tego rodzaju.

