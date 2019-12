Rosyjscy Żydzi razem z Putinem szkalują Polskę

sylw 27.12.19 12:49

Żydzi , rosyjscy ,amerykańscy ,kim by nie byli, nawet polscy ,to wszędzie ,gdzie się tylko da, szkalują Polskę i Polaków, dlaczego, otóż dlatego, że Polacy potrafią zawsze stanąć po właściwej stronie nawet, gdy trzeba było oddać za to swoje życie,żydów na to nie stać ,oni umieją tylko pluć,kłamać grabić np. palestyńskie majątki i ziemię, oraz mordować ich właścicieli, żydzi wchodzą nam pod buty i głową nie dostają nawet podeszwy,tacy są mali ,ukraść i zagrabić, to nie sztuka, ale coś słusznie wywalczyć np, wolność , niepodległość, to jest sztuka.