Rosyjscy hakerzy atakują polskie portale informacyjne

Gringo 27.5.20 21:06



Długośmy na ten dzień czekali

Z nadzieją niecierpliwą w duszy,

Kiedy bez słów Towarzysz Stalin

Na mapie fajką strzałki ruszy.



Krzyk jeden pomknął wzdłuż granicy

I zanim zmilkł, zagrzmiały działa –

To w bój z szybkością nawałnicy

Armia Czerwona wyruszała.



– A cóż to za historia nowa? –

Zdumiona spyta Europa.

– Jak to? To chłopcy Mołotowa

I sojusznicy Ribbentropa.