Rosja werbuje agenturę? Jak jesteś kumaty Rosjanie zafundują ci wycieczkę do Moskwy

@Pietia Nowak 17.6.20 16:45

Ponieważ jesteś, jak wielokrotnie pisałeś, wykształcony z dyplomem z kembrydż czy oksfodu już nie pamiętam, urodzony na staten ajlend, więc zrozumiesz mój b. angielski.



Why are you HERE?!

Tell me you dimwit asshole?



Yes I know, I'm a granddad and need my pills.