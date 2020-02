Rosja to bańka mydlana

Obserwator 28.2.20 10:41

1) Upadku Rosji już nie zobaczymy, bo on miał miejsce ponad 100 lat temu - w 1917 roku.

2) Rosjanie nie są zróżnicowani etnicznie, bo Rosjanie to tylko i wyłącznie "istinno russkije", a reszta to co najwyżej rosyjskojęzyczni - ale chyba tylko w przestrzeni publicznej, bo w domu już nie.

3) Że Rosjanie nie posiadają wspólnoty narodowej - to niestety prawda. Jeżeli za kogoś kiedyś wszystko załatwiał Car Batiuszka, to ludzie nie musieli się organizować, aby wspólnie doglądać własnych spraw. A więc typowy upadek rozleniwiającego i ogłupiającego ludzi państwa opiekuńczego - w 1917 roku w Rosji, a obecnie np. w Szwecji.