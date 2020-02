Rocznice Katynia i Smoleńska. Co zrobi Rosja?

Eustachy 19.2.20 15:13

Ponieważ katastrofa smoleńska bardzo mnie dotknęła i co więcej, w latach 2005-2015 byłem zajadłym zwolennikiem PiS, chciałbym zapytać. Czy w dobie rządów PiS w latach 2015-2020 dowiedzieliśmy się o tej tragedii czegokolwiek ponad to, co wiedzieliśmy w latach rządów PO? Czy podczas rządów PiS przedstawiono jakiekolwiek dowody na to, że w Smoleńsku miał miejsce zamach? Czy podczas rządów PiS udało się pozyskać jakiekolwiek nowe dowody, których pozyskanie miał uniemożliwiać rząd PO PSL? Czy w dobie rządów PiS powołano międzynarodową komisję do zbadania przyczyn katastofy, co miał blokować rząd PO PSL? Czy w dobie rządów PiS pozyskaliśmy zdjęcia satelitarne od Amerykanów z chwili katastrofy, co miał blokować rząd PO PSL? Jako wisienkę na torcie przypomnę, że Antoni Macierewicz będąc Ministrem Obrony Narodowej ogłosił, iż pojawiły się nowe, dotąd nieznane, wyjątkowo czyste nagrania z kokpitu Tupolewa, zarejestrowane przez nasłuch wojskowy jednego z państw bałtyckich. Nagrania miały rzucać nowe światło na przebieg tragedii, a opinia publiczna miała być z nimi zapoznana w ciągu kilku tygodni. Dodawać nie muszę, że do dziś, po latach od tych słów, nie przedstawiono żadnych nowych nagrań, ani ich stenogramów. Były tylko slogany "Jesteśmy coraz bliżej prawdy" oraz tradycyjna metoda pn. "wiem coś, ale nie powiem". Proszę o odpowiedź na poruszone przeze mnie powyżej pytania i apeluję do fanatycznego elektoratu PiS, żeby w swojej bezradności i desperacji mnie nie obrażali, lecz skupili się na meritum.